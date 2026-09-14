"Жить достойно на своей земле": как белорусы встретили воссоединение Западной и Восточной Беларуси

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В 1939 году произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. На протяжении многих лет разделенные семьи, закрытые школы и бесправие на одной стороне границы стали причиной мощного национально-освободительного движения. О том, почему белорусы так ждали этого дня, как польский режим унижал людей и что стало движущей силой сопротивления, рассказала завотделом Президентской библиотеки Беларуси Лилия Ефимович в "Актуальном интервью".

Воссоединение 1939 года белорусы встретили с воодушевлением. Люди хотели жить единой семьей в собственном национальном государстве, свободно говорить на родном языке и развивать свою культуру. "Белорусы были разделены, семьи разделены в прямом смысле слова. Когда ты находился в одном населенном пункте, ты ходил в гости к соседу, но из-за того, что какие-то части стали разными государствами, люди перестали общаться. Все были очень рады воссоединению", - пояснила Лилия Ефимович.

Максим Танк ярко вспоминал, что люди встречали Красную Армию с хлебом и солью, строили брамы из подручных материалов - это было всенародное ликование. Писатель говорил о том, что этот день нужно выгравировать золотыми цифрами в календаре.

На территории Западной Беларуси, вошедшей в состав Польши, белорусы были лишены элементарных прав. Польские власти использовали их как дешевую рабочую силу, не были заинтересованы в образовании. "На момент заключения Рижского мирного договора там было около 400 белорусских школ. К моменту воссоединения не осталось ни одной. Закрывались клубы, библиотеки, все, что могло влиять на повышение культурного уровня белорусов, проживавших на западных территориях. Для белорусов была предусмотрена система штрафов буквально за все. Поляки платили сущие копейки за продукты сельского хозяйства, белорусы нищали", - подчеркнула Лилия Ефимович.

Особой страницей истории стал первый концлагерь на территории Западной Беларуси - "Береза-Картузская", который назывался "самым спортивным лагерем". На деле там царила нечеловеческая жестокость. "Людей унижали, заставляли выполнять нечеловеческие вещи, физически издевались. Туда попадали не только белорусы, но и поляки, украинцы, люди, которые пытались бороться с польским режимом. И, например, когда там возникла эпидемия тифа, людей полуживыми закапывали в землю, а многие просто покончили с собой", - рассказала завотделом Президентской библиотеки.

Жители Западной Беларуси видели, как развивается восточная часть: промышленность, сельское хозяйство, культура. Подпольная печать и агитационные листовки доносили правду. "Разница была колоссальной. Белорусы хотели жить достойно на своей земле. Это повлияло на рост национально-освободительного движения в Западной Беларуси, которое приобретало разные формы - от забастовок до вооруженных восстаний", - резюмировала Лилия Ефимович.

Воссоединение 1939 года стало закономерным итогом стремления белорусов к единству и справедливости. Национально-освободительное движение, возникшее на разделенных территориях, было не просто борьбой за свободу, а ответом на унижение и нищету. И сегодня, вспоминая эти события, важно помнить, какой ценой досталось единство и как важно его беречь.