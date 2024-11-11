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Житель Солигорска поверил аферистам и потерял 43 тыс. белорусских рублей
24-летнего жителя Солигорска обманули аферисты. Он потерял почти 43 тыс. белорусских рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
Сообщается, что злоумышленники звонили молодому человеку из Солигорска в мессенджере и представлялись сотрудниками мобильного оператора и правоохранительных органов. Следуя их указаниям, мужчина не только перечислил личные сбережения (9 тыс. белорусских рублей), но и кредитные деньги, которые взял в разных банках на сумму более 33 тыс. рублей.
В УВД напоминают, что представители госорганов и учреждений, а также правоохранители никогда не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит или совершить иные действия. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.
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