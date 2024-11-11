Житель Солигорска поверил аферистам и потерял 43 тыс. белорусских рублей

24-летнего жителя Солигорска обманули аферисты. Он потерял почти 43 тыс. белорусских рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Сообщается, что злоумышленники звонили молодому человеку из Солигорска в мессенджере и представлялись сотрудниками мобильного оператора и правоохранительных органов. Следуя их указаниям, мужчина не только перечислил личные сбережения (9 тыс. белорусских рублей), но и кредитные деньги, которые взял в разных банках на сумму более 33 тыс. рублей.