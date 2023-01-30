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Житель Барановичей сбросил сожительницу с третьего этажа

Житель Барановичей сбросил сожительницу с третьего этажа

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который выбросил свою сожительницу с балкона, передает БелТА.

Инцидент произошел в Барановичах 10 июля. По данным следствия, между фигурантом и 36-летней сожительницей после распития спиртного вспыхнула ссора. В порыве гнева женщина стала выбрасывать с балкона одежду мужчины. Он схватил ее за ноги и перевесил через балкон головой вниз. Однако удержать сожительницу не смог, она упала вниз с третьего этажа. При падении потерпевшая задела сушилку для белья этажом ниже. Это смягчило удар, но женщина все равно получила множественные переломы. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Во время допроса мужчина признал свою вину, но при этом у него не было умысла сбрасывать сожительницу с балкона.

"Потерпевшая отказалась писать заявление о привлечении мужчины к ответственности. Решение о возбуждении уголовного дела принял прокурор. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнил Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области.

Следователи передали материалы уголовного дела прокурору для направления в суд.

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