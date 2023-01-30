Житель Барановичей сбросил сожительницу с третьего этажа

Инцидент произошел в Барановичах 10 июля. По данным следствия, между фигурантом и 36-летней сожительницей после распития спиртного вспыхнула ссора. В порыве гнева женщина стала выбрасывать с балкона одежду мужчины. Он схватил ее за ноги и перевесил через балкон головой вниз. Однако удержать сожительницу не смог, она упала вниз с третьего этажа. При падении потерпевшая задела сушилку для белья этажом ниже. Это смягчило удар, но женщина все равно получила множественные переломы. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.