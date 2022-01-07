Перешагнув целый век. Житель Бешенковичей Михаил Бобоед отметил 100-летний юбилей. Человек в районе известный и не только тем, что является долгожителем. В годы Великой Отечественной войны Михаил Игнатьевич воевал пехотинцем в составе 235-й стрелковой дивизии 43-й армии, проявил мужество при форсировании реки Лиелупе, отличился при взятии городов Тильзит и Рагнит, участвовал в боях за Кенигсберг. Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Кенигсберга". В мирное время юбиляр работал в школе. 40 лет преподавал физику и математику. Был директором сельской школы, после работал в лесном хозяйстве.



Поздравить именинника приехали дети, внуки и правнуки, а также руководство области и района. Звучали теплые слова и песни военных лет.