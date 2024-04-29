ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Житель Борисова избил мать, от полученных травм женщина скончалась

Избивал свою мать, пока та не умерла. Жителю Борисова грозит серьезный срок за причинение тяжких телесных повреждений, повлекшихсмерть человека.

Конфликт между сыном и родительницей завязался на бытовой почве. Женщине стало плохо, и она упала на пол. Отпрыск начал высказывать претензии. В словесной перебранке он стал избивать пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все