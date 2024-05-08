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Житель Борисова напал на сотрудника милиции

Житель Борисова напал на сотрудника милиции, когда тот приехал защитить от него его мать. Участковый отреагировал на сообщение пожилой женщины. По ее словам, сын-абьюзер на протяжении уже нескольких лет мучает и не дает нормальной жизни.

Заметив милиционера, дебошир вышел в коридор и сразу стал вести себя агрессивно. Внезапно попытался ударить кулаком милиционера в голову, но не получилось. Позже экспертиза выявила в крови агрессора 1,5 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Мужчина задержан.

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