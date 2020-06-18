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Житель Бреста нашел в парке минометную мину

Житель Бреста нашел в парке минометную мину

Прогулка в городском парке привела к опасной находке - арсеналу времен войны. В милицию Бреста обратился местный житель, который рассказал, что нашел металлический предмет, похожий на снаряд. На место прибыли правоохранители и саперы, которые определили, что найденный предмет - минометная мина. Местность оцепили. В итоге рядом нашли целый арсенал боеприпасов - еще 30 таких же мин калибра 120 мм. Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В настоящее время их уничтожили.

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