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Житель Черикова оказался в огне в собственном гараже, под Рогачевом мужчина утонул в реке - обзор чрезвычайных происшествий
Обзор чрезвычайных происшествий смотрите в сюжете Виктории Радевич.
Сразу 4 жизни по всей стране унес огонь за минувшие сутки. Сегодня ночью смертельное пламя разбушевалось в деревне Пертыще Малоритского района. Что спровоцировало разгул стихии, еще выясняется. Известно лишь, что из горящего жилища спасатели вытащили тело пенсионера. Это был 87-летний хозяин, уточнили в МЧС.
Два жилых дома с разницей в несколько часов вспыхнули в Бешенковичском районе накануне. В обоих случаях в ведомстве рассматривают версию о неосторожном курении, она пока предварительная. Первый звонок в МЧС поступил из деревни Старые Ранчицы. Известно, что в доме, откуда выбивался дым, жил внук умершей хозяйки, официально безработный. 48-летнего мужчину спасатели нашли в кресле, признаков жизни он уже не подавал.
Через несколько часов спасатели тушили пожар в соседней деревне Кривое Село. К их приезду жилище было уже полностью объято пламенем. Шансов выжить у 60-летнего мужчины не оставалось. В МЧС рассказали, что после смерти матери он жил в доме один, нигде не работал и, со слов соседей, увлекался спиртным.
Что могло спровоцировать возгорание под Гомелем, где накануне утром погиб дачник, выясняют специалисты. Огненное ЧП произошло в садовом товариществе возле поселка Кореневка, сообщили в спасательной службе. Когда на место приехали пожарные расчеты, хозяина спасти было уже невозможно. Его безжизненное тело вытащили из-под сгоревших обломков. Мужчине было 44 года.
Житель Черикова в гараже ремонтировал свой Volkswagen, когда во время сварки внезапно вспыхнула искра. Это предварительная версия МЧС. 58-летний мужчина попытался своими силами потушить пожар, но пламя только усиливалось. Охватив гараж и машину, в считанные минуты оно перебросилось на крышу дома. Спасателей вызвали соседи. Хозяин получил ожоги и надышался дымом, его госпитализировали.
Гибель в воде под Рогачевом. В реке Гутлянка утонул 55-летний мужчина. О трагедии, которая случилась в деревне Журавичи, стало известно накануне от местной жительницы. Тело погибшего вытащили водолазы ОСВОД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Еще одна трагедия на воде накануне случилась в Калинковичском районе. Здесь также еще уточняют все подробности произошедшего. Известно лишь, что водолазы достали из реки тело 56-летнего мужчины. Предварительно известно, что он страдал хроническими заболеваниями.
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