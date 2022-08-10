Житель деревни Мохро Брестской области нашел в глухом лесу кладбище польских партизан

В то время как в соседних странах с кощунственной жестокостью сносят обелиски, в белорусской глубинке восстанавливают историческую справедливость и строят памятники героям. Житель деревни Мохро Брестской области сам нашел в глухом лесу кладбище польских партизан. Благодаря его инициативе удалось установить имена шести погибших, которые пали, защищая свои семьи от украинских националистов - бандеровцев. Сегодня в партизанском лесу открыли памятник.

Мария Тройнич расскажет подробнее.

Подвиг, который не зависит от национальности. Памятник погибшим польским партизанам установили в урочище Вощин Брестской области. О том, как в Беларуси сохраняют историческую память, расскажем через несколько минут.

Памятник польским партизанам установили в урочище Вощин

Глухие леса на краю Беларуси: здесь не ловит Сеть и с трудом проезжает обычная машина. В белорусские болота немецкие солдаты входить не хотели, поэтому эти места Ивановского района превратились в край партизан. Среди зарослей прятались целые деревни со своей инфраструктурой, а об этом месте знают даже не многие местные жители. Деревянная труха - все, что осталось от могильных крестов. В 1943 году под ними похоронили жителей Польши. Они партизанили с белорусскими.

В Пинской партизанской бригаде было пять отрядов. Один из них носил имя Костюшко и состоял из этнических поляков, которые защищали свои деревни от украинских националистов.

Историческая справедливость

Летом 1943 года бандеровцы одновременно атаковали сотни украинских сел. Этнических поляков, которые в них жили, убивали целыми семьями. Погибли тысячи человек. О жестокости украинских националистских формирований вспоминает житель деревни Баландичи Василий Мойсиевич.





Житель д. Баландичи Василий Мойсиевич рассказал, что убивали бандеровцы. Их называли "сокирники", потому что они отсекали уши. По его словам, людей хоронили рядами. Опускали гроб и три раза стреляли.

Траурный выстрел на могиле партизан прозвучал и сегодня, в день открытия памятника.

Кладбище партизан нашел в лесу местный житель

Установить историческую справедливость и имена погибших удалось благодаря председателю сельского совета деревни Мохро. Историю о погибших от рук бандеровцев поляках ему рассказали местные жители. Иван Кунаховец обратился за помощью в Национальный архив Беларуси и сам отыскал в лесу партизанское захоронение. По словам мужчины, для него память о подвиге - это личное.

Я навсегда запомнил слезы моей бабушки. Когда она смотрела военные фильмы, она не могла сдержать слез. Дело в том, что ее сын погиб под Варшавой… А когда принесли похоронку, умер муж. Прочитал похоронку и умер. Это мне врезалось в память. Поэтому я не различаю, поляки, евреи... Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельсовета





На траурный митинг пришли руководители района, местные жители и школьники. От польской стороны - Союз поляков в Беларуси.

Это знаковое мероприятие в Год исторической памяти. Это приятно, что память и белорусского, и польского народов здесь отмечена. Хотелось бы, чтобы память оставалась памятью независимо от тех событий, которые происходят.Страшное преступление не должно остаться безнаказанным. И неважно, что прошло много лет и жертвы - не наши соотечественники. Делом о гибели польских партизан сейчас занимается прокуратура. Лилия Муравейко, председатель пинского отдела Союза поляков Беларуси

Гибель шести партизан отряда имени Костюшко задокументирована. Нами установлен живой свидетель, очевидец того действа, когда хоронили воинов с почетом. Он допрошен нами. Материалы переданы для приобщения к делу о геноциде. Сергей Жукович, прокурор Ивановского района