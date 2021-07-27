Житель Девянишкеса о причинах миграционного кризиса в Литве

Неспокойно и в поселке Девянишкес. Третий день там не утихают акции протеста против миграционного центра для нелегалов. Литовский блогер Лауринас Рагельскис узнал, что местные жители думают о миграционном кризисе в Литве.





- Это начало только, а если будет 20 тысяч, 40 тысяч, а может 100 тысяч. Расселят их по всей Литве, проблемы будут везде. И трудно будет справиться. Нас поддерживает вся Литва, приезжают из Жемайтии, из Каунаса приезжают.

- А теперь главный вопрос: как можно было бы решить эту проблему?

- Знаете, я считаю, что проблему нужно решать с соседними государствами. С соседними государствами нужно не ссориться, а дружить.