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Житель Добруша посадил огород, а получил уголовное дело

Житель Добруша посадил огород, а получил уголовное дело

В Добруше уничтожен наркоогород, сообщает БелТА.

Правоохранители проверили причастность неработающего жителя райцентра к незаконному обороту наркотиков. При осмотре его дома в одной из комнат обнаружили все необходимое для выращивания конопли и стеклянную банку с веществом растительного происхождения. По результатам экспертизы оказалось, что изъятое - 55 г марихуаны.

Милиционеры изъяли из помещения также восемь горшков с растениями конопли, вентиляционное и осветительное оборудование, специальные грунт и удобрения, увлажнитель воздуха. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Фото:УВД Гомельского облисполкома

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