Житель Добруша посадил огород, а получил уголовное дело

Правоохранители проверили причастность неработающего жителя райцентра к незаконному обороту наркотиков. При осмотре его дома в одной из комнат обнаружили все необходимое для выращивания конопли и стеклянную банку с веществом растительного происхождения. По результатам экспертизы оказалось, что изъятое - 55 г марихуаны.