Житель Гродно похищал деньги со счетов иностранных банков

Крупное хищение со счетов иностранных банков расследует Главное следственное управление. Подключены специалисты ФБР США для обмена информацией. Главный обвиняемый задержан, им оказался 28-летний житель Гродно. По данным следствия, мужчина получал доступ к чужим счетам, затем переводил деньги на зарегистрированные на подставных лиц счета. Позже обналичивал средства. Известно, что обвиняемый приобретал биткоины, автомобиль, а также вложил деньги в недвижимость и построил собственный бизнес - кафе. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина. На первоначальном этапе следователями установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье "Хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере".



