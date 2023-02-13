Житель Гродно попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

Как рассказали в ГАИ, инцидент произошел утром 13 февраля. По улице Домбровского за рулем автомобиля Renault ехал 66-летний мужчина. В определенный момент на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил человека. Как отметил водитель, он не заметил 37-летнего мужчину. Пострадавшего с переломами левого бедра и коленного сустава доставили в медучреждение.