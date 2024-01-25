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Житель Гродно с особым цинизмом осквернил Вечный огонь - возбуждено уголовное дело

Уголовное дело в отношении парня, осквернившего Вечный огонь, возбуждено в Гродно. Как отметили в Следственном комитете, действия молодого человека сопровождались исключительным цинизмом. Оперативно он был задержан сотрудниками милиции.

Следствие будет ходатайствовать о применении в отношении подозреваемого заключения под стражу.

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