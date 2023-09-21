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"Когда подожгли сарай, огнь буквально сыпался на головы людей" - таким запомнил житель Хатыни тот страшный день в марте 1943 года
Белорусы знают цену миру. За годы оккупации во время Великой Отечественной войны были стерты с лица земли более 11 тыс. населенных пунктов. Хатынь стала ассоциацией карательной деятельности 118-го украинского полицейского батальона. Сегодня на месте небольшой лесной деревни - мемориальный ансамбль, который является символом всех сожженных и не возрожденных населенных пунктов Беларуси.
Каждые 30 секунд тишину Хатыни нарушает звон колокола в память о тех, кого зверски уничтожили украинские нацисты из 118-го полицейского батальона в марте 1943 года. Единственный взрослый, который выжил в огне - деревенский кузнец Иосиф Каминский. Вот что он вспоминает о том страшном дне.
Гонят меня в сарай, семья моя в сарае стоит. Нагонят и закроют, нагонят и закроют. До того нагнали, что и руки верх не поднимешь. Сверху подожгли, сарай и крыша соломенная, огонь сыплется на головы...
В Хатыни не меняли природный ландшафт. На фундаментах 26 домов - бетонные печные трубы с колоколами. И открытая настежь калитка, как приглашение войти в дом, которого нет...
Для палачей, которые убили и сожгли 149 человек, Хатынь стала ассоциацией их карательной деятельности. Полицаев из этого нацистского подразделения называют убийцами Хатыни, хотя на территории оккупированной Беларуси 118-ый украинский полицейский батальон принимал участие в уничтожении сотен населённых пунктов - в Минской, Витебской, Гродненской областях.
Сотни томов - это несколько уголовных дел в отношении бывших военнослужащих 118-го украинского батальона охранной полиции (шуцман-шафт батальона). В марте 1973 года возбудили первое групповое уголовное дело.
Сначала палачи все отрицали, утверждали, что никого не убивали и вообще в те годы их не было на территории Беларуси. Поиск свидетелей, допросы, очные ставки, вывоз на места преступлений, сбор доказательств в уничтожении людей и населенных пунктов - следователям пришлось изрядно потрудиться, чтобы заставить карателей признаться в содеянном и начать давать показания.
О том, как это было, смотрите в новой серии проекта "Без срока давности. Батальон смерти".
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