"Когда подожгли сарай, огнь буквально сыпался на головы людей" - таким запомнил житель Хатыни тот страшный день в марте 1943 года

Белорусы знают цену миру. За годы оккупации во время Великой Отечественной войны были стерты с лица земли более 11 тыс. населенных пунктов. Хатынь стала ассоциацией карательной деятельности 118-го украинского полицейского батальона. Сегодня на месте небольшой лесной деревни - мемориальный ансамбль, который является символом всех сожженных и не возрожденных населенных пунктов Беларуси.

Каждые 30 секунд тишину Хатыни нарушает звон колокола в память о тех, кого зверски уничтожили украинские нацисты из 118-го полицейского батальона в марте 1943 года. Единственный взрослый, который выжил в огне - деревенский кузнец Иосиф Каминский. Вот что он вспоминает о том страшном дне.

Гонят меня в сарай, семья моя в сарае стоит. Нагонят и закроют, нагонят и закроют. До того нагнали, что и руки верх не поднимешь. Сверху подожгли, сарай и крыша соломенная, огонь сыплется на головы... Иосиф Каминский, житель д. Хатынь

В Хатыни не меняли природный ландшафт. На фундаментах 26 домов - бетонные печные трубы с колоколами. И открытая настежь калитка, как приглашение войти в дом, которого нет...

Для палачей, которые убили и сожгли 149 человек, Хатынь стала ассоциацией их карательной деятельности. Полицаев из этого нацистского подразделения называют убийцами Хатыни, хотя на территории оккупированной Беларуси 118-ый украинский полицейский батальон принимал участие в уничтожении сотен населённых пунктов - в Минской, Витебской, Гродненской областях.

Сотни томов - это несколько уголовных дел в отношении бывших военнослужащих 118-го украинского батальона охранной полиции (шуцман-шафт батальона). В марте 1973 года возбудили первое групповое уголовное дело.

Сначала палачи все отрицали, утверждали, что никого не убивали и вообще в те годы их не было на территории Беларуси. Поиск свидетелей, допросы, очные ставки, вывоз на места преступлений, сбор доказательств в уничтожении людей и населенных пунктов - следователям пришлось изрядно потрудиться, чтобы заставить карателей признаться в содеянном и начать давать показания.