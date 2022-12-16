3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Житель Хойников напал на участкового с ножом
В Хойниках мужчина при задержании напал на участкового с ножом, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Вечером 15 декабря в Хойникский РОВД поступило сообщение о квартирном скандале. Милиционеры незамедлительно выбыли на место. По указанному адресу из квартиры в подъезд выбежали четыре человека. Они сказали, что дебошир ведет себя неадекватно и размахивает ножом. Правоохранители вошли в квартиру. Фигурант угрожал сотрудникам и не реагировал на неоднократные требования положить нож. Когда он направился к участковому инспектору, представляя реальную угрозу его жизни и здоровью, милиционеры произвели два прицельных выстрела в ногу нападавшего.
Следователи в отношении задержанного возбудили уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сообщается, что 20-летний местный житель ведет асоциальный образ жизни, не работает. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за хулиганство.
Фото :МТРК "МИР"/ Алан Кациев
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой