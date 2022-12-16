Житель Хойников напал на участкового с ножом

В Хойниках мужчина при задержании напал на участкового с ножом, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Вечером 15 декабря в Хойникский РОВД поступило сообщение о квартирном скандале. Милиционеры незамедлительно выбыли на место. По указанному адресу из квартиры в подъезд выбежали четыре человека. Они сказали, что дебошир ведет себя неадекватно и размахивает ножом. Правоохранители вошли в квартиру. Фигурант угрожал сотрудникам и не реагировал на неоднократные требования положить нож. Когда он направился к участковому инспектору, представляя реальную угрозу его жизни и здоровью, милиционеры произвели два прицельных выстрела в ногу нападавшего.