Житель Хойников приютил лебеденка Шипулю

Всегда сытый, ухоженный, дружит с гусями и курами. Необычного питомца завел житель Хойников Николай Воронецкий. Мужчина приютил на подворье лебеденка после того, как на городском озере его покусали бродячие собаки. Кличку придумал сразу - Шипуля, потому как птица издает характерные звуки. Лебедь набирается сил, весной Николай планирует отпустить его на волю.