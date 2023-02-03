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Житель Хойников приютил лебеденка Шипулю

Всегда сытый, ухоженный, дружит с гусями и курами. Необычного питомца завел житель Хойников Николай Воронецкий. Мужчина приютил на подворье лебеденка после того, как на городском озере его покусали бродячие собаки. Кличку придумал сразу - Шипуля, потому как птица издает характерные звуки. Лебедь набирается сил, весной Николай планирует отпустить его на волю.

Спасать обитателей дикой природы мужчине не впервой - в разное время у него жили аисты, филины и орланы.

Специалисты напоминают, что не всегда забирать дикое животное на передержку целесообразно. Самовольное изъятие животного из природной среды запрещено законом.

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