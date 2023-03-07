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Житель Минска украл в одном из торговых центров для своей супруги одежду на 500 рублей

На какой "подвиг" готов пойти мужчина, чтобы порадовать даму сердца? Особенно накануне праздника. Например, житель Минска решился преступить закон. 44-летний мужчина украл в одном из столичных торговых центров для своей супруги наряды на полтысячи рублей. То ли от нехватки денег, то ли ради героизации поступка во время совместного похода в магазин фигурант вынес из торгового зала милые сердцу жене вещи, сняв магнитную защиту. Оценила ли женщина подвиг ранее уже судимого супруга, остается за кадром, а вот следователи смелый шаг задержанного рассмотрели с точки зрения закона и возбудили уголовное дело за кражу.

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