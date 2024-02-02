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Житель Могилевского района задержан по подозрению в педофилии: на счету мужчины не одна маленькая жертва

Сыграл на детских слабостях. В МВД сообщили о задержании 35-летнего жителя Могилевского района по подозрении в педофилии, ранее судимого за кражи и хулиганства. По информации оперативников, на счету фигуранта не одна маленькая жертва. Cреди них - 9-летняя девочка. Как рассказали в милиции, мужчина познакомился с ней минувшим летом на улице. Обещав ее угостить, заманил в подъезд и там над ребенком надругался.

Позже была установлена его причастность еще к нескольким аналогичным преступлениям, совершенным в Могилеве. В настоящее время известно о четырех жертвах педофила в возрасте от 8 до 12 лет. Он не только совершал половые преступления, но и изготавливал порнографические материалы с изображением детей.
Максим Яртым, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевской области

Следователи возбудили уголовные дела: фигуранту грозит до 15 лет заключения.

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