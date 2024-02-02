Житель Могилевского района задержан по подозрению в педофилии: на счету мужчины не одна маленькая жертва

Позже была установлена его причастность еще к нескольким аналогичным преступлениям, совершенным в Могилеве. В настоящее время известно о четырех жертвах педофила в возрасте от 8 до 12 лет. Он не только совершал половые преступления, но и изготавливал порнографические материалы с изображением детей.

Максим Яртым, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевской области