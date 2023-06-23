Житель Молодечненского района обманул 18 человек на Br40 тыс.

По данным следствия, 37-летний директор частной организации в марте прошлого года разместил на одной из торговых площадок в интернете рекламные объявления об изготовлении бань-бочек, беседок и качелей по выгодной цене. Бизнесмен требовал от клиентов обязательную предоплату. Деньги мужчина тратил на личные нужды, а свои обязательства перед заказчиками выполнять не собирался. Всего за несколько месяцев мужчина обманул 18 человек на сумму около Br40 тыс.