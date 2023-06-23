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Житель Молодечненского района обманул 18 человек на Br40 тыс.
Молодечненским районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства мошенничества в особо крупном размере, пишет БЕЛТА.
По данным следствия, 37-летний директор частной организации в марте прошлого года разместил на одной из торговых площадок в интернете рекламные объявления об изготовлении бань-бочек, беседок и качелей по выгодной цене. Бизнесмен требовал от клиентов обязательную предоплату. Деньги мужчина тратил на личные нужды, а свои обязательства перед заказчиками выполнять не собирался. Всего за несколько месяцев мужчина обманул 18 человек на сумму около Br40 тыс.
Следователи при изучении личности обвиняемого установили, что ранее он был судим за аналогичное преступление. В январе прошлого года он освободился из мест лишения свободы и придумал новую преступную схему.
Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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