Житель Островецкого района хотел продать винтовку со следами переделки. Зачем - выясняет следствие

Оптический прицел и приспособление для бесшумной стрельбы. На винтовке видны следы переделки. Для чего понадобилось это оружие, предстоит выяснить следствию. Это расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия.

На неделе Госпогранкомитет сообщил, что в Островецком районе недалеко от границы с Литвой был задержан 55-летний местный житель. Известно, что ранее мужчина попал в оперативную разработку, причина - предложение о продаже винтовки с оптическим прицелом. И заметим, что такие предложения не проходят мимо наших спецслужб.

Как отработали материал, например, бойцы оперативного подразделения Сморгонской погрангруппы, можно судить по видео. На кадрах - двое мужчин выходят из машины. Судя по всему, один - продавец, у него в руках закрученная в покрывало винтовка. Второй, досконально изучает товар - вероятно, покупатель. Сделка почти прошла успешно, однако в тот момент, когда дельцы сели в машину, на горизонте появилась опергруппа пограничников. В итоге на двоих надели наручники и изъято было огнестрельное оружие с оптическим прицелом и приспособлением для бесшумной стрельбы, а также 198 патронов.





В ходе личного обыска у фигуранта обнаружено и изъято еще 18 патронов, а также средства, полученные в качестве вознаграждения за сбыт. При проведении осмотра по месту жительства подозреваемого обнаружена пневматическая винтовка неустановленного образца с признаками переделки. Сотрудниками оперативного подразделения Сморгонской пограничной группы изучена личность фигуранта, ранее неоднократно судимого за кражи, а также совершение ДТП, повлекшего за собой смерть человека Оперативный сотрудник Сморгонской пограничной группы

Тот самый продавец задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Пока идет следствие, он под стражей, причем в исправительном учреждении. Что касается изъятых патронов, это боеприпасы к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы. Баллистическая экспертиза оружия еще проводится.

И что здесь хочется отметить, наши пограничники держат границу на замке, а ситуацию вокруг под контролем. Для примера, на латвийской границе задержан иностранец с травматическим пистолетом. Оружие находилось в перчаточном ящике автомобиля Mercedes гражданина Латвии, направлявшегося в Беларусь. Владелец пистолета пояснил, что забыл его выложить перед поездкой за границу. Может, и так, однако с начала года только полоцкие пограничники задержали 5 единиц оружия и 260 боеприпасов. Кроме того, военнослужащие пресекли 22 незаконные попытки перемещения товарно-материальных ценностей, общая стоимость которых составила 10875 белорусских рублей.

Пункт пропуска "Брест"