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Житель Речицкого района на своем подворье завел верблюда
Экзотическое животное на своем подворье завел житель Речицкого района. Познакомиться с двугорбым Гошей едут со всего региона и не только. Единственного верблюда Гомельской области увидела и Анна Ковалева.
Дитя пустыни уже освоилось, но на местных животных реагирует настороженно. На улице - дождь и сильный ветер, но такая погода для верблюда Гоши настоящий рай - в родном Казахстане перепады температур были суровыми: от плюс 40 до минус 50. Да и проблем с едой и разнообразием меню на новом месте нет.
За сутки верблюд съедает 40 килограммов сена, 5 килограммов овса. А любимое угощение - свекла и хлеб".
Идея завести верблюда у Сергея созрела давно. Мужчина изучал правила ухода за животным, искал предложения о продаже и однажды решился на покупку. Чтобы доставить верблюда в белорусскую глубинку, его провезли несколько тысяч километров на специальном транспорте из Казахстана, через Москву и Брянск. По новой прописке Гоша теперь житель деревни Грановки Речицкого района. Интерес к необычному соседу местные жители проявили сразу, сейчас принимают как родного.
По характеру Гоша хороший, в отличие от собратьев, никогда не плюется. При этом очень самолюбивый. И для этого есть основания: на сегодня он единственный верблюд в Гомельской области.
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