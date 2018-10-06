Житель Речицкого района на своем подворье завел верблюда

Экзотическое животное на своем подворье завел житель Речицкого района. Познакомиться с двугорбым Гошей едут со всего региона и не только. Единственного верблюда Гомельской области увидела и Анна Ковалева.

Дитя пустыни уже освоилось, но на местных животных реагирует настороженно. На улице - дождь и сильный ветер, но такая погода для верблюда Гоши настоящий рай - в родном Казахстане перепады температур были суровыми: от плюс 40 до минус 50. Да и проблем с едой и разнообразием меню на новом месте нет.

За сутки верблюд съедает 40 килограммов сена, 5 килограммов овса. А любимое угощение - свекла и хлеб".

Идея завести верблюда у Сергея созрела давно. Мужчина изучал правила ухода за животным, искал предложения о продаже и однажды решился на покупку. Чтобы доставить верблюда в белорусскую глубинку, его провезли несколько тысяч километров на специальном транспорте из Казахстана, через Москву и Брянск. По новой прописке Гоша теперь житель деревни Грановки Речицкого района. Интерес к необычному соседу местные жители проявили сразу, сейчас принимают как родного.