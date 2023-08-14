Житель Рогачева переделал сигнальный пистолет в боевой, за что сейчас ему грозит срок

"Кулибин" приварил новый ствол, расточил и выехал на проверку. Один патрон выстрелил, второй распался внутри, а третий дал осечку. В мае этого года за пьянки владельца оружия из дома выгнала сожительница. Именно тогда он в одной из компаний и познакомился с пенсионером. Пожаловался, что негде даже переночевать. Тот пригласил его к себе. Застолье продолжили. Там гость похвастался своим оружием. С утра он засобирался, а в благодарность оставил хозяину самоделку. Спустя несколько дней, протрезвев, мужчина нашел подарок, про который уже и забыл. Тогда и решил сдать его в милицию.

Юрий Пилькевич, сотрудник ОиОС УВД Гомельской области