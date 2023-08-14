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Житель Рогачева переделал сигнальный пистолет в боевой, за что сейчас ему грозит срок

Из сигнального в боевой. Житель Рогачева переделал сигнальный пистолет, за что сейчас может лишиться свободы. История началась с того, что в милицию с желанием сдать оружие пришел 65-летний мужчина. Он сообщил, что нашел пистолет Макарова около магазина. Объяснение проверили. И как выяснилось, в этот день мужчина даже не появлялся возле торговой точки. Тогда заявитель признался, что пистолет ему передал наглядно знакомый. Оперативники нашли дарителя. Было установлено, что несколько лет назад 63-летний житель Рогачева в России купил сигнальный пистолет. По возвращении домой даже испробовал, расстреляв идущие в комплекте сигнальные патроны. Тогда и возникла идея переделать ствол под боевые патроны 9 мм, которые он ранее нашел.

"Кулибин" приварил новый ствол, расточил и выехал на проверку. Один патрон выстрелил, второй распался внутри, а третий дал осечку. В мае этого года за пьянки владельца оружия из дома выгнала сожительница. Именно тогда он в одной из компаний и познакомился с пенсионером. Пожаловался, что негде даже переночевать. Тот пригласил его к себе. Застолье продолжили. Там гость похвастался своим оружием. С утра он засобирался, а в благодарность оставил хозяину самоделку. Спустя несколько дней, протрезвев, мужчина нашел подарок, про который уже и забыл. Тогда и решил сдать его в милицию.
Юрий Пилькевич, сотрудник ОиОС УВД Гомельской области

Следователи в отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Фигуранта, который переделал ствол, арестовали, а в отношении пенсионера, добровольно выдавшего пистолет, производство прекращено.

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