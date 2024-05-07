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Житель Витебска меткой стрельбой выбил десятку лет
43-летний житель Витебска захотел научиться метко стрелять, для чего даже приобрел пневматическое ружье. Поначалу выезжал за город, где упражнялся по мишеням, но потом стрелку стало лень куда-то ехать, и он стал практиковаться прямо с балкона. Однажды, стреляя будто бы по воробьям, "снайпер" попал в окно на 7-м этаже соседнего дома. Оперативники быстро нашли стрелявшего. Сейчас у него статья за особо злостное хулиганство, а срок по ней - до 10 лет.
Фото:pixabay
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