Житель Витебска меткой стрельбой выбил десятку лет

43-летний житель Витебска захотел научиться метко стрелять, для чего даже приобрел пневматическое ружье. Поначалу выезжал за город, где упражнялся по мишеням, но потом стрелку стало лень куда-то ехать, и он стал практиковаться прямо с балкона. Однажды, стреляя будто бы по воробьям, "снайпер" попал в окно на 7-м этаже соседнего дома. Оперативники быстро нашли стрелявшего. Сейчас у него статья за особо злостное хулиганство, а срок по ней - до 10 лет.