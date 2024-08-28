Житель Витебска "вложился в инвестиции" и потерял 450 тыс. рублей. Мужчина увидел в интернете рекламу известной фирмы с предложением дополнительного заработка, перешел по ссылке и оставил заявку. С мужчиной связался "консультант по инвестициям". Под руководством куратора инвестор переводил на указанные счета и криптовалютные кошельки личные сбережения и кредитные средства.