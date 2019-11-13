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В Сухарево детям не хватает игровых площадок, родителям - парковочных мест. Корреспонденты разбирались в проблеме

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