Жителей Минской области ждут снежные выходные

Зима возвращает свои права. Жителей центрального региона ждут снежные выходные. В прогнозах синоптиков метель. В субботу, 28 января, на большей части территории Минской области мокрый снег, местами по югу могут пройти дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью до минус 7, днем до плюс 1.