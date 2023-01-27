3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жителей Минской области ждут снежные выходные
Зима возвращает свои права. Жителей центрального региона ждут снежные выходные. В прогнозах синоптиков метель. В субботу, 28 января, на большей части территории Минской области мокрый снег, местами по югу могут пройти дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью до минус 7, днем до плюс 1.
Осадки сохранятся и в первой половине следующей новой недели. Среднесуточная температура составит от минус 3 до плюс 1 градуса.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов