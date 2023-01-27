ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Жителей Минской области ждут снежные выходные

Зима возвращает свои права. Жителей центрального региона ждут снежные выходные. В прогнозах синоптиков метель. В субботу, 28 января, на большей части территории Минской области мокрый снег, местами по югу могут пройти дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью до минус 7, днем до плюс 1.

Осадки сохранятся и в первой половине следующей новой недели. Среднесуточная температура составит от минус 3 до плюс 1 градуса.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все