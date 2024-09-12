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Жители Могилевской области присоединились к акции по сбору средств в помощь жителям Курской области
Теплые вещи, обогреватели, бытовая техника. Жители Могилевской области откликнулись на призыв инициаторов республиканской акции "Спина к спине" в помощь жителям Курской области.
Это активисты "Белой Руси", общественных объединений, в том числе из райцентров. Присоединились студенты вузов и воспитанники кадетского училища.
Александр Горошкин, член Совета Республики, председатель Могилевской областной общественной организации "Белая Русь":
"В Приднепровском крае собрано более 22 тонн гуманитарного груза. Он будет отправлен в Курскую область Российской Федерации. Для нас, белорусов, чужой беды не бывает, особенно, если это касается наших братьев, наших соседей".
В столице помощь из регионов будет аккумулирована и в составе колонны с гуманитарным грузом отправится в Россию.
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