ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Жители Бреста несут цветы к генконсульству России в память о погибших в теракте

Жители Бреста несут цветы к генконсульству России в память о погибших в теракте

В Бресте люди несут цветы к генеральному консульству России в память о погибших при теракте в Подмосковье,

пишет

БЕЛТА.

Жители Бреста скорбят по случаю страшной трагедии в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Цветы в знак глубочайшей скорби они несут к генконсульству Российской Федерации в Бресте.

"Террористическому акту нет оправдания. Соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим, слова поддержки всем россиянам", - сказали в Брестском облисполкоме.

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все