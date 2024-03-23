Жители Бреста несут цветы к генконсульству России в память о погибших в теракте

В Бресте люди несут цветы к генеральному консульству России в память о погибших при теракте в Подмосковье,

БЕЛТА.

Жители Бреста скорбят по случаю страшной трагедии в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Цветы в знак глубочайшей скорби они несут к генконсульству Российской Федерации в Бресте.

"Террористическому акту нет оправдания. Соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим, слова поддержки всем россиянам", - сказали в Брестском облисполкоме.