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Жители Бреста обратились к польскому народу

К польскому народу обратились и брестчане. В пункте пропуска "Брест" на белорусско- польской границе появились плакаты-напоминания для наших соседей, какой ценой и какими жертвами далась Победа братским народам. Польская власть сейчас занимает удобную для себя позицию. Проще всего уничтожить любое воспоминание о войне и сейчас называть черное белым. Плясать под чужую дудку и ставить в приоритет чужие ценности и интересы, стирая память о тех, кто не дал Польше быть стертой с карты мира как государство.

Хотелось бы напомнить, что на территории нашей страны есть тоже захоронения и памятники, связанные с польской историей. Мы стараемся за ними бережно ухаживать. Мы стараемся правильно об этом рассказывать и чтить память людей, которым это посвящено. Поэтому хотелось бы, чтобы и здесь, на этой границе и за границей Беларуси, уважительно относились к нашей общей истории и к нашей общей борьбе с фашизмом. И помнили его лицо.
Анна Онищук, председатель городского Совета ветеранов труда учреждений образования г. Бреста

Польша забыла имена более3 миллионов советских солдат и офицеров, освобождавших их страну от фашистского ига, более 477 тысяч погибших за свободу Польши, более 1,5 миллиона раненых. Беларусь помнит и хранит! Это забыть нельзя!

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