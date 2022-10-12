Жители Бреста обратились к польскому народу

Хотелось бы напомнить, что на территории нашей страны есть тоже захоронения и памятники, связанные с польской историей. Мы стараемся за ними бережно ухаживать. Мы стараемся правильно об этом рассказывать и чтить память людей, которым это посвящено. Поэтому хотелось бы, чтобы и здесь, на этой границе и за границей Беларуси, уважительно относились к нашей общей истории и к нашей общей борьбе с фашизмом. И помнили его лицо.

Анна Онищук, председатель городского Совета ветеранов труда учреждений образования г. Бреста