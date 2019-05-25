Жители Бреста выступают с предложением превратить город в цветущий сад

Превратить город в цветущий сад - с таким предложением выступают жители Бреста. Горожане приобретают магнолии, павловнии и другие необычные деревья и высаживают их на улицах. По их мнению, красивые экзотические деревья могут стать новой достопримечательностью города-юбиляра.



Мария Тройнич - подробнее. И уже сорок третье дерево, которое высаживают на неделе на брестской набережной. Хорошее дело объединило людей разных профессий и возрастов. Деньги на растения собирают путем краудфандинга. Это коллективное финансирование интересных проектов. Свою кампанию брестчане назвали "Тысяча деревьев к тысячелетию". Присоединиться к ней может каждый.



Елена Штык - автор идеи. По ее словам, помочь можно не только деньгами. Для посадки деревьев нужна и физическая сила. Место для будущего сада, набережную, сейчас активно реконструируют. Строят детские и спортивные площадки, обустраивают пирсы и места отдыха. Цель проекта - сделать набережную еще более привлекательной. Городские власти идею одобрили. Среди саженцев - церцис канадский, павловния и разные виды магнолии. Авторы проекта уверены: когда сад вырастет, он станет новым пунктом на туристической карте Бреста.



Например, в Японии есть тоннель из глициний. Посмотреть на захватывающую красоту ежегодно приезжают тысячи туристов. Увидеть результат работы можно будет через пять лет. Деревья посадили с обеих сторон аллеи. Поэтому весной и летом она будет выглядеть как цветущий коридор из растений.



Всего к инициативе присоединились более сорока горожан. В озеленении участвуют целыми семьями.



Очередная посадка пройдет в следующие выходные. Но на одной только набережной брестчане останавливаться не собираются. В планах - раскрасить яркими цветами парки и скверы. Чтобы постепенно Брест приобрел статус самого цветущего города страны.