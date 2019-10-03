Жители деревни Погостик обратились к нам с просьбой решить их наболевший дорожный вопрос

В первую очередь будущим избранникам предстоит решать проблемные вопросы на местах. Ведь зачастую жители даже не знают, куда обратиться за помощью. Точнее, кто может реально помочь в решении той или иной жизненной проблемы. Как, например, жители небольшой деревни Погостик Оршанского района. Много лет они добивались ремонта дороги в населенном пункте. В ответ - одни отписки с обещаниями. После выхода репортажа в эфире "Панорамы" о такой же проблеме в отдаленных деревнях Гродненской области люди решили тоже обратиться в АТН. Написали нам в социальных сетях с просьбой помочь решить и их наболевший вопрос. Наша съемочная группа выехала на место. Не прошло и часа, как в деревне появилась дорога. Обо всем по порядку - Марина Романовская.

Нина Коваль в свои 72 не отказывается от прогулок на свежем воздухе. Но даются они все сложнее. И дело вовсе не в почтенном возрасте. Осенью и весной дорога превращается в глиняное месиво - пройти не возможно. После дождей в деревне начинается квест по бездорожью. Вот такие огромные лужи здесь повсюду. Местные жители рассказывают: не каждый водитель отважится проехать. Деревня небольшая. Жизнь кипит в основном летом, когда дачники благоустраивают участки, а к бабушкам приезжают внуки. Из постоянных жителей - в основном пенсионеры. Магазина в деревне нет, приезжает автолавка. ФАПа тоже нет. При необходимости вызывают скорую. Пройдет ли машина по такой колее? Ответ местные жители уже знают.







Переписку с ответственными службами люди ведут много лет

Асфальта не ждут- просят отремонтировать грунтовую. Потеряв надежду, засыпать ямы пробовали сами, помогал сельсовет. Но после ливней картина становилась прежней. Но не сегодня. Прямо во время съемок репортажа приехали грузовики с песком. Не иначе, как волшебная сила телевидения, назвали местные жители появление спецтехники в деревне. Чтобы привести в надлежащий вид всю проезжую часть, понадобится не один день. Но ради долгожданного ремонта люди готовы терпеть шум машин в тихой деревушке.







Отремонтировать дорогу обещают в течение 2 недель

