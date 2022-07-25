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Жители Днепра после пересадки почки не могут вернуться домой - очередная история украинской семьи, которая вызывает слезы
Белорусы не оставили их один на один с бедой. Очередная история украинской семьи, которая вызывает слезы. Жители украинского Днепра после пересадки почки не могут вернуться домой. Сейчас они живут в Бресте. Им дали квартиру, одежду, каждый день они на связи с Красным Крестом. Владимир Федоров рассказал, что сейчас его супруга под наблюдением белорусских врачей, у женщины ослаблен иммунитет. К нам они приехали в начале февраля. Теперь возвращаться небезопасно, да и необходимых лекарств в Украине нет.
Врачи отличные, есть с чем сравнить в Украине. Здесь на высшем уровне, все нравится.
Взяли их на учет, оказали помощь продуктами, средствами гигиены, нашли им возможность проживания не в медицинском учреждении - отзывчивые брестчане на безвозмездной основе предоставили им квартиру, за которую они оплачивают только коммунальные услуги. При обращении к нам люди несли затраты на лечение, медикаменты. Благодаря нашему секретариату международной организации покрыли все эти затраты, и по большому счету сейчас ведется восстановление и лечение за счет тех организаций, которые мы находим.
По официальным данным, с начала конфликта в Украине на территорию Брестской области прибыли порядка тысячи человек, треть из них - дети.
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