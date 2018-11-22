Жители дома в Лунинце опасаются обрушения балконов

Когда дом совсем не крепость. С такой непростой ситуацией столкнулись жители дома в Лунинце. Их лоджии могут в любой момент обрушиться. На полу и стенах появились трещины, через которые можно увидеть улицу или... соседа. А ведь сами конструкции практически новые -им чуть более пяти лет. Кто виноват и как не допустить подобных ситуаций? Вопросы, которые в том числе в эти дни в поле зрения специалистов. Напомним, в Минске проходит семинар по эффективности строительного комплекса. Наша съемочная группа выехала к месту проблемного дома и оценила опасность ситуации.

Жильцы трехэтажки по улице Чехова на свои балконы выходят нечасто. Например, пенсионер Александр Мелюх боится. Режим микропроветривания в помещении постоянно - из-за трещин и деформации балкона. С застекленной лоджией, конечно, хорошо. Но беспокоит ее движение. "Главное, чтобы ничего не обрушилось", - подчеркивает хозяин. Аналогичная ситуация и у соседей.





Сергей Васюшко сначала микротрещины в стенах устранял своими силами. Но сейчас, когда через щели можно увидеть улицу, понял: без помощи специалистов не обойтись.



Этот дом был построен в начале 70-ых годов прошлого века. Капитальный ремонт провели 8 лет назад. Старые аварийные балконы консольного типа срезали, а вместо них установили новые. Казалось бы, в современных лоджиях жильцы должны были ощутить комфортные условия, однако у большинства пристройка вызывает волнения.





Виной всему, по версии жильцов, качество выполненных работ. Капремонт в 2010 году проводила уже несуществующая фирма. Дом находится на балансе местного коммунального хозяйства. Специалисты предприятия о проблеме знают, контрольный мониторинг проводили еще в 2012 и в 2017 годах, когда и поступали жалобы. Устанавливали маяки, чтобы понять активность движения стен. Представители коммунальной службы утверждают: ситуация нормальная и под контролем.

За состоянием дома следит специально созданная комиссия. Специалисты из Бреста проводят детальную экспертизу стен и фундамента дома.