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Жители Ельска присоединились к масштабному молодежному велопробегу "За Беларусь!"

Неравнодушные к судьбе Родины жители Ельска присоединились к масштабному молодежному велопробегу "За Беларусь!". Провести пятничный вечер по-спортивному решили десятки местных жителей, в большинстве молодежь. Стартовала велоколонна у Дома культуры. В маршруте остановки у знаковых мест района, в том числе у братского захоронения героев, воевавших за освобождение Ельщины. Здесь возложили живые цветы. Финишной точкой программы стал флешмоб, в котором приняло участие около 100 человек. Молодые люди вместе устроили концерт под открытым небом: исполнили песню и станцевали в едином порыве за мир, спокойствие и процветание Беларуси. Юные жители Ельска решили таким образом обратиться к своим сверстникам со словами напутствия о мире и безопасности в стране.

"Я считаю, что сейчас начался учебный год, мы должны сейчас все свое свободное время отдавать учебе. И не обращать внимания на какие-то глупости, которые совершают, возможно, наши ровесники. Мы не обязаны за ними повторять. Каждый должен мыслить сам, иметь свое мнение и не делать глупостей".

"Спортом заниматься - это тоже хорошо. Зачем ходить на протесты, нужно быть дружными и держаться всем вместе крепкой и сплоченной семьей. В Минске разбивают вот эти все автобусы, мусорки. Зачем это делать? Мы должны сохранять благополучие в нашей стране".

"За Беларусь, за мир во всем мире. В принципе меня все устраивает на данный момент. Я верю в то, что Беларусь будет процветать и развиваться в дальнейшем".

Патриотический заезд на байдарках

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Белорусский государственный флаг развернули над рекой Мухавец в Бресте. Там состоялся патриотический заезд на байдарках. За весла взялись юные спортсмены - учащиеся школ олимпийского резерва. Река пересекает центр города. Поэтому маршрут прошел по живописным местам, вдоль обновленной набережной. За последний год она изменилась. Ее продлили на несколько километров, построили новые спуски, пешеходные дорожки, детские городки. Поставили новые лавочки, освещение и арт-объекты. Патриотический заезд назвали "За мир". И его цель - показать, что спортсмены за мирную Беларусь.

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