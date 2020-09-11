Неравнодушные к судьбе Родины жители Ельска присоединились к масштабному молодежному велопробегу "За Беларусь!". Провести пятничный вечер по-спортивному решили десятки местных жителей, в большинстве молодежь. Стартовала велоколонна у Дома культуры. В маршруте остановки у знаковых мест района, в том числе у братского захоронения героев, воевавших за освобождение Ельщины. Здесь возложили живые цветы. Финишной точкой программы стал флешмоб, в котором приняло участие около 100 человек. Молодые люди вместе устроили концерт под открытым небом: исполнили песню и станцевали в едином порыве за мир, спокойствие и процветание Беларуси. Юные жители Ельска решили таким образом обратиться к своим сверстникам со словами напутствия о мире и безопасности в стране.



"Я считаю, что сейчас начался учебный год, мы должны сейчас все свое свободное время отдавать учебе. И не обращать внимания на какие-то глупости, которые совершают, возможно, наши ровесники. Мы не обязаны за ними повторять. Каждый должен мыслить сам, иметь свое мнение и не делать глупостей".



"Спортом заниматься - это тоже хорошо. Зачем ходить на протесты, нужно быть дружными и держаться всем вместе крепкой и сплоченной семьей. В Минске разбивают вот эти все автобусы, мусорки. Зачем это делать? Мы должны сохранять благополучие в нашей стране".



"За Беларусь, за мир во всем мире. В принципе меня все устраивает на данный момент. Я верю в то, что Беларусь будет процветать и развиваться в дальнейшем".



