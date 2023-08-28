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Жители Германии ждут 3-6 месяцев, чтобы обратиться к профильному специалисту
"За последние 15 лет уровень белорусской медицины подтянулся очень хорошо", - заявил ортопед-травматолог, врач высшей квалификационной категории Александр Пипкин в проекте "Актуальное интервью".
По словам Александра Пипкина, клиники в Беларуси оснащены современным оборудованием, и знания врачей от знаний немецких врачей ничем не отличаются.
Как обыватель я заметил недостаток в немецкой медицине, который меня удивил: если у тебя обычная социальная страховка и ты хочешь попасть к профильному специалисту в плановом порядке, то ожидание может занять от 3 до 6 месяцев.
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