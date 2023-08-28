Жители Германии ждут 3-6 месяцев, чтобы обратиться к профильному специалисту

Как обыватель я заметил недостаток в немецкой медицине, который меня удивил: если у тебя обычная социальная страховка и ты хочешь попасть к профильному специалисту в плановом порядке, то ожидание может занять от 3 до 6 месяцев.

Александр Пипкин