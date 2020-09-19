Жители Гомеля присоединились к республиканской инициативе "За Беларусь"

Неравнодушные к судьбе Родины жители Гомеля присоединились к масштабной республиканской инициативе "За Беларусь". В шествии с государственным флагом горожане прошлись по главным улицам областного центра. Ярких красок колонне добавили воздушные шары в цветах национальной символики. Стартовала колонна от площади Победы. В маршруте остановки у знаковых мест города, в том числе у братского захоронения героев, воевавших за освобождение Беларуси. Она же стала финишной точкой маршрута. Здесь к мемориалу у Вечного огня участники миротворческой акции возложили живые цветы.



"Мне небезразлично все то, что происходит в нашей стране. Я с трех лет воспитывалась государством, поэтому мне есть за что говорить спасибо этой стране и богу. Хотя бы за то, что у меня есть чистое небо надо головой. Я надеюсь, что оно сохранится. Дай бог нам всем благоразумия, мира, добра в душе и любви той друг к другу, которая была у нас. Потому что мы, белорусы, действительно мирные люди".



"Сегодня мы вышли с одногруппниками за честь нашей страны. Потом что мы "За Беларусь". У всех веселое настроение, у нас тоже хорошее настроение. Надеемся, что в дальнейшем все будет хорошо".



"Мы пришли сюда в поддержку президента. Мы за единство, конечно. Естественно, мы всегда за мирное, так сказать, объединение".







Акции за мир, безопасность и спокойствие в Беларуси продолжаются и в других регионах страны. Свою гражданскую позицию белорусы выражают через спорт, творчество и молодежные инициативы.



