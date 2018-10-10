Жители городского поселка Мачулищи не могут дождаться капитального ремонта в своем доме

Жители городского поселка Мачулищи уже несколько лет не могут добиться от местных властей ответа, когда их дом, которому уже почти 60, дождется капитального ремонта. Люди безрезультатно обивали пороги разных инстанций. И только лишь, когда обратились за помощью в Администрацию Президента, дело сдвинулось с мертвой точки. Но, как выяснила наша съемочная группа, решить вопрос можно было на местном уровне. Как строению избежать судьбы карточного домика, выяснял Ян Пашкевич.

И такие песочные часы, в которые постепенно превращается стена, отсчитали уже 58 лет дому в городском поселке Мачулищи. Грань же между квартирой и улицей у Николая Никульченко все больше стирается – причем, буквально пробелы в треснувшей стене заполняет только плесень.

На необходимость масштабного ремонта, которого в доме пока ни разу не проводили, указывают не только жильцы - намекает само ослабевшее здание.

Если внутри квартир прорастает плесень, то в подъезде уже сами жильцы развесили вот такие веточки полыни. Она должна отгонять мошек и мух, которые массово эмигрируют из подвала дома.

Инкубатор насекомых появился в месте летнего прорыва канализации. Дырявую трубу заменили, а вот разлитое болото так и не убрали - просто осушили.

Кроме того, у дома немало и других недугов - разбитая лестница и отсутствие водоотводов на крыше. Текущим ремонтом все восстановить невозможно - ответа же о сроках капитальной реабилитации строения в местном ЖЭУ жители так и не получили.

Здесь же, у обветшалых стен, говорим о будущем дома с главным инженером коммунальной организации, ответственной за содержание здания. Оказывается, глобальный ремонт дома запланирован на его юбилей – 60-летие.

И все-таки настаиваем на экспресс-осмотре дома, даже беглый взгляд показал - "латать" здание нужно уже сейчас. Индастриал-дизайн одного из подъездов оказался опасным для жизни - электропроводка вырвана прямо из стены.