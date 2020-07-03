Жители Гродненщины о том, как развивается и чем гордится регион

Беларусь всегда рада зарубежным гостям. Настоящий туристический бум в последние годы переживает Гродненщина. После того, как в 2016 году в Гродно ввели безвизовый режим, активно стала развиваться инфраструктура, открылись десятки объектов общественного питания, новые гостиницы и хостелы. Ведется реконструкция памятников архитектуры. В конце 2019 года безвизовую зону расширили. В нее вошли кроме областного центра еще пять районов - Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. А в составе организованных групп иностранные туристы получили возможность посещать всю Гродненскую область. Как развивается и чем гордится регион - расскажут сами жители.