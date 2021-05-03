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Подопечные Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов получили пасхальные подарки

В Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов пожаловали губернатор Минской области Александр Турчин вместе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Вениамином. В такой холодный день встреча с теми, кто нуждается в заботе, получилась действительно теплой. Этому поспособствовали разговоры за чашкой чая, а также особенное - духовное - слово. Гости ознакомились с условиями проживания престарелых и проведением досуга, а также вручили каждому пасхальные подарки. Угощения от Белорусской православной церкви, а от Минского облисполкома сертификат на улучшение бытовых условий Логойского дома-интерната.

Нам нужно все сделать, чтобы условия пребывания были максимально комфортные. Часть ремонтных работ была в 2019 году закончена. Но либо в этом, либо в следующем году мы запланируем денежные средства, чтобы поставить точку в этом вопросе. И сегодня постояльцы поднимали разные проблемы бытового уровня. Мы их постараемся решить.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома
Естественно, нужно помогать людям, нести людям радость Пасхи и оказывать помощь тем, кто имеет меньшие возможности. Праздник Пасхи нас к этому призывает. И хотелось бы, чтобы сегодняшнее такое доброе начинание распространилось как можно шире и, начавшись с центрального региона, проникло во все точки нашей страны.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси

Только в Минской области благотворительная акция "Подари радость ближнему" охватит более 4 тысяч человек. Среди них и дома-интернаты для детей-инвалидов и с особенностями развития по всей Минской области. Активное участие в добром деле принимают и представительницы Белорусского союза женщин.


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