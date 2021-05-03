Подопечные Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов получили пасхальные подарки

Нам нужно все сделать, чтобы условия пребывания были максимально комфортные. Часть ремонтных работ была в 2019 году закончена. Но либо в этом, либо в следующем году мы запланируем денежные средства, чтобы поставить точку в этом вопросе. И сегодня постояльцы поднимали разные проблемы бытового уровня. Мы их постараемся решить.



Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

