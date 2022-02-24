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Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская проголосовала досрочно
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Отдала свой голос сегодня и заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Ведь не секрет, что для представителей творческой сферы такие важные дни в жизни государства, как правило, рабочие. 27 февраля в графике певицы не исключение. Ее тепло встретили на 103-м участке на базе средней школы номер 16 в Минске.
Алена Ланская отметила важность референдума, ведь мы принимаем решение на пользу нашего будущего.
Я думаю, что общественное обсуждение помогало проанализировать особенности изменений в Конституцию и адаптироваться под новые правила. Если мы действительно хотим разумные перемены, мудрые перемены, то нам необходимо всегда в сложной ситуации объединяться, т.к мир настолько непредсказуем, что мы не можем прогнозировать, что у нас будет дальше
Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. Заполнить и опустить бюллетень можно будет с 10 до 14 часов, а также с 16 до 19. В основной же день голосования на референдуме участки будут открыты с 8 утра до 20 часов.