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Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская проголосовала досрочно

Отдала свой голос сегодня и заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Ведь не секрет, что для представителей творческой сферы такие важные дни в жизни государства, как правило, рабочие. 27 февраля в графике певицы не исключение. Ее тепло встретили на 103-м участке на базе средней школы номер 16 в Минске.

Алена Ланская отметила важность референдума, ведь мы принимаем решение на пользу нашего будущего.

Я думаю, что общественное обсуждение помогало проанализировать особенности изменений в Конституцию и адаптироваться под новые правила. Если мы действительно хотим разумные перемены, мудрые перемены, то нам необходимо всегда в сложной ситуации объединяться, т.к мир настолько непредсказуем, что мы не можем прогнозировать, что у нас будет дальше
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси

Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. Заполнить и опустить бюллетень можно будет с 10 до 14 часов, а также с 16 до 19. В основной же день голосования на референдуме участки будут открыты с 8 утра до 20 часов.