Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская проголосовала досрочно

Я думаю, что общественное обсуждение помогало проанализировать особенности изменений в Конституцию и адаптироваться под новые правила. Если мы действительно хотим разумные перемены, мудрые перемены, то нам необходимо всегда в сложной ситуации объединяться, т.к мир настолько непредсказуем, что мы не можем прогнозировать, что у нас будет дальше

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси