Жители Минска поддерживают правоохранителей

Сегодня только в Минске красную повязку дружинника надели уже более полутора тысяч человек. Примечательно, что в отряды идут не только мужчины, есть и девушки. Помочь милиции в борьбе с деструктивными силами сегодня может каждый белорус. Для этого нужно только написать соответствующее заявление в местном отделении милиции. Как правило, одобрение кандидатуры не занимает более двух рабочих дней.



