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Жители Минска поддерживают правоохранителей

Поддерживать порядок на улицах и пресекать нарушение закона.

Белорусские дружинники продолжают проводить рейды по улицам Минска. По словам правоохранителей, количество небезразличных к будущему нашей страны граждан постоянно растет. Например, сегодня вечером Советское РУВД пополнилось новыми добровольцами.

Сегодня только в Минске красную повязку дружинника надели уже более полутора тысяч человек. Примечательно, что в отряды идут не только мужчины, есть и девушки. Помочь милиции в борьбе с деструктивными силами сегодня может каждый белорус. Для этого нужно только написать соответствующее заявление в местном отделении милиции. Как правило, одобрение кандидатуры не занимает более двух рабочих дней.

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