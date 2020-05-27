Поделиться иммунитетом буквально за полчаса. Жители Минской области могут стать донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Биоматериал, который помогает сохранить жизнь, накапливают на областной станции переливания крови. Туда уже обратились несколько десятков человек, которые победили COVID-19. Компоненты с антителами используют в самых сложных случаях. Но своеобразный архив биоматериала создают в каждом регионе. Тут же на прошлой неделе открыли и новую лабораторию ПЦР-диагностики. Сейчас она работает на выявление коронавирусной инфекции. Сюда попадают анализы из четырех районов Минской области. Чтобы получить результат, понадобится примерно 6 часов.



