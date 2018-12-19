Жители новостройки в центре Бреста обеспокоены состоянием их дома

Зданию всего 4 года, но проблем хватает. Тонкие стены, некачественная вода, а тут еще и лифт отключили. С начала декабря люди вынуждены ходить пешком до 10 этажа. Специалисты вынесли вердикт - использовать подъемник не безопасно. А ремонт стоит недешево. Кто заплатит за безопасный проезд в подъездах? В проблеме разбиралась Виктория Потоня.

Почти две недели жильцы этой многоэтажки совершенствуют свою физическую форму, худеют всем домом, но не по своей воле, а потому что лифты не работают. Выход на прогулку для некоторых владельцев квартир сродни испытанию на выносливость.

Особенно непросто пенсионерам, беременным женщинам и мамам с малышами. Духу хватает дойти лишь до середины пути. Мама двухлетнего ребенка Наталья считает, что свежий воздух и прогулки необходимы для здоровья детей. Но неработающий лифт прибавил родителям хлопот.

Использовать подъемники запретили специалисты Госпромнадзора, которые выявили многочисленные нарушения в работе лифта. Эксплуатацию временно прекратили, чтобы избежать несчастного случая. Ежегодно лифты во всем доме проходят обязательное годовое техническое обследование. И хотя многоэтажка вот уже 4 года стоит на обслуживании Брестлифта, дефекты и неисправности выявили только сейчас. Причем, обслуживающая организация не успела провести работы, но дополнительный счет выставила.

Прокомментировать ситуацию Брестлифт не нашел времени. Совпадение или нет, когда наша съемочная группа разбиралась в ситуации, рабочие все же устранили ошибки. В списке - больше десяти недочетов. Один из них - серьезный, оказался не под силу. Во всех трех лифтах дефекты редукторов, которые отвечают за подъем и спуск. Специалисты выдвигают две версии.

Лифты изготовлены в Могилеве. Именно на этом заводе их собирают, проверяют на качество, испытывают на прочность. Здесь уверяют, подъемники могут эксплуатироваться при таких дефектах: угрозы жизни людей нет. Гарантийный срок на детали истек. Но представители предприятия уже завтра выедут в Брест, чтобы изучить вопрос на месте.

Сейчас лифты снова в действии. Как надолго? Не знает никто. Госпромнадзор рекомендовал Брестлифту провести более тщательный контроль. В том числе лифтов аналогичной серии по всему городу.