Жители Орши обратились в Агентство теленовостей с просьбой помочь отстоять дворовую территорию

Вот уже месяц, как она превратилась в строительную площадку. Что возводят под окнами многоквартирного дома, жильцам никто не объяснил. Догадки и слухи спровоцировали шквал эмоций, писем и жалоб граждан. Хотя проблемы могло и не быть, если бы чиновники нашли время для общения с людьми.



Ольга Масловская продолжит.

Стройка на месте газона и детской площадки

Экскаваторы на месте детской горки, бетонные плиты на газоне. Двор по улице Мира, 16 в Орше из места отдыха превратился в строительную площадку. Самосвалы вывозят горы песка. За забором роют котлован.

Уже месяц, как мирной жизни по улице Мира нет. Жильцы говорят, что техника работает даже в выходные. А строители объявили войну местным автомобилистам: вызывают ГАИ на любой, по их мнению, неудачно припаркованный автомобиль.

Правда, что строят под окнами дома, загадка: ни разъяснений от властей, ни паспорта объекта. На заборе он появился только после обращения жильцов в исполком.





Новая трансформаторная станция нужна не только больнице

К этой трансформаторной подстанции будет подключена прачечная городской больницы. Медицинский корпус рядом, за забором. И прачечную там же строят. А вот подстанцию почему-то - на месте детской площадки.

Объект раздора не изменит кардинально архитектуру двора