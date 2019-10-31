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Жители Орши обратились в Агентство теленовостей с просьбой помочь отстоять дворовую территорию
Вот уже месяц, как она превратилась в строительную площадку. Что возводят под окнами многоквартирного дома, жильцам никто не объяснил. Догадки и слухи спровоцировали шквал эмоций, писем и жалоб граждан. Хотя проблемы могло и не быть, если бы чиновники нашли время для общения с людьми.
Ольга Масловская продолжит.
Стройка на месте газона и детской площадки
Экскаваторы на месте детской горки, бетонные плиты на газоне. Двор по улице Мира, 16 в Орше из места отдыха превратился в строительную площадку. Самосвалы вывозят горы песка. За забором роют котлован.
Уже месяц, как мирной жизни по улице Мира нет. Жильцы говорят, что техника работает даже в выходные. А строители объявили войну местным автомобилистам: вызывают ГАИ на любой, по их мнению, неудачно припаркованный автомобиль.
Правда, что строят под окнами дома, загадка: ни разъяснений от властей, ни паспорта объекта. На заборе он появился только после обращения жильцов в исполком.
Новая трансформаторная станция нужна не только больнице
К этой трансформаторной подстанции будет подключена прачечная городской больницы. Медицинский корпус рядом, за забором. И прачечную там же строят. А вот подстанцию почему-то - на месте детской площадки.
Объект раздора не изменит кардинально архитектуру двора
Как оказалось, новый объект кардинально не изменит архитектуру двора. Детская площадка сместится, но останется. Озеленение выполнят, скамейки вернут. А современная трансформаторная станция возьмет на себя снабжение электричеством не только объекты больничной инфраструктуры, но и ближайшие жилые дома. И будет выполнять это гораздо эффективнее старой. Ее здание 56 года постройки, расположенное в этом же дворе, снесут, освободив место для малых архитектурных форм и пешеходных дорожек.
Очевидно, что реакция людей могла быть совсем другой, если бы у местных управленцев нашлось время для объяснений. Как сегодня, когда на строительную площадку приехала наша съемочная группа.
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