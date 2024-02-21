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Жители Радошкович принимают активное участие в досрочном голосовании

В Беларуси продолжается досрочное голосование. Отдать свой голос на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов можно на избирательных участках с 12:00 до 19:00 без перерыва по субботу включительно. При себе надо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Найти свой участок можно в том числе и на сайте Центральной избирательной комиссии. Там работает специальный поисковый сервис. Активные - жители Минской области.

Так, в Радошковичах Молодечненского района из 6 тыс. населения избирателей больше 4,5 тыс. человек. Всего в этом городском поселке 3 избирательных участка.

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