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Жители сельской местности активно голосуют на референдуме

Активно голосуют в больших и малых городах, жители сельской местности. В Могилевской области работают 707 участков для голосования. Те, кто по объективным причинам не смог прийти на участок, тоже имеют возможность отдать свой голос за будущее страны.

Таким правом сегодня воспользовалась и ветеран труда Тамара Костусева из поселка Губанов. Свыше 40 лет она отработала на тепличном предприятии. В подарок сегодня в честь референдума ей была вручена книга о выдающихся людях района.

Большинство проголосовало досрочно. Как видно, и сегодня идут люди, голосуют семьями, с детками маленькими. Записываем людей, которые хотят проголосовать на дому. Ко всем подъедем и все, кто хочет проголосовать, проголосует.
Председатель Вейнянской комиссии по референдуму № 1

Напомним, заявку на голосование на дому участковые комиссии принимают до 6 вечера. Сами участки работают до 20:00.

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