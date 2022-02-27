Жители сельской местности активно голосуют на референдуме

Большинство проголосовало досрочно. Как видно, и сегодня идут люди, голосуют семьями, с детками маленькими. Записываем людей, которые хотят проголосовать на дому. Ко всем подъедем и все, кто хочет проголосовать, проголосует.

Председатель Вейнянской комиссии по референдуму № 1