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Жители Солигорска в честь юбилея города организовали необычный флешмоб

Местные автоклубы и владельцы машин на Центральной площади выстроили праздничную композицию. Для создания фигуры и цифры 60 - именно столько лет исполнилось городу - понадобилось 123 автомобиля. Они выстроились в ряд и изобразили слово "Солигорск".

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