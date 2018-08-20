Жители Солигорска в честь юбилея города организовали необычный флешмоб

Местные автоклубы и владельцы машин на Центральной площади выстроили праздничную композицию. Для создания фигуры и цифры 60 - именно столько лет исполнилось городу - понадобилось 123 автомобиля. Они выстроились в ряд и изобразили слово "Солигорск".