Жители спальных районов столицы не могут выспаться из-за шума от примыкающих магистралей

По-настоящему громким получилось и наше следующее расследование. Хотя касается оно не медийной, а скорее бытовой плоскости. Жители спальных районов столицы не могут... выспаться из-за шума от примыкающих авто- и железнодорожных магистралей. Проблема не новая, минчане не первый год обзванивают горячие линии ведомств в надежде, что ее решат.

Казалось бы, сделать это несложно: шумозащитные стены или лесополоса вдоль дороги - способы есть. Вот только кто оплатит: городские власти, операторы магистралей или учесть проблему должен был застройщик? Ответ на этот вопрос организации перекладывают друг на друга. Итог: проблема не решается, минчанам предлагают просто привыкнуть, забыв о вреде для здоровья.

Наши журналисты отправились в два проблемных района Минска, где замерили уровень шума, а заодно пообщались с жителями, чтобы узнать: как живут те, чьим детям на ночь колыбельной становится грохот поездов. Подробности в сюжете Алексея Потапова.

В тихом некогда микрорайоне на окраине столицы теперь тишину днем с огнем не сыщешь. И ночью тоже. Дети плачут, просыпаясь. Старики не засыпают вовсе.

Железнодорожный узел напротив сплел окрестных жителей в один большой клубок нервов.

Пенсионер из дома напротив рассказывает: в 2016-ом пустоватая грузовая станция внезапно ожила.

До ближайших домов метров сто. Грохот от несущихся товарников, ночные переклички по репродуктору. Вот уже два года спальным район назвать язык не поворачивается. Дело ясное - магистраль не закроешь. Но и местные просят понять их. И помочь.

Депутат Минского горсовета по Шабанам Наталья Мысливчик сограждан поддержала и на правах местного активиста ответственно заявила: вопрос изучила. В 90-ых, по ее словам, над проблемой шумового загрязнения от ж/д ветки задумывались и вознамерились даже отселить два дома. Впрочем, через год, видимо, рассудили: погорячились, но проблему решить надо.

Словом, варианты есть. Но ни один, говорит Наталья, в жизнь пока не претворили.

Вот только кто будет это делать - вопрос. Ситуация напоминает теннис. По словам депутата, районные чиновники направляют в Мингорисполком. Те в ответ кивают на БелЖД, мол, их вотчина. Железнодорожники парируют: дома строили после прокладки колеи. И шлют ответ жильцам: отключить громкую связь не могут. Учесть шум должен был застройщик. Вот только дома построили в начале 90-ых, и существует ли сейчас организация-застройщик в принципе - еще нужно выяснить. И только после пытаться доказать вину. И все же о проблеме, как выяснилось, не забыли. И решили жильцов обнадежить.

Скажем честно: подтвердить нарушение мы не смогли. Перед нашим приездом станция закрылась на ремонт путей. Так что замерить уровень шума в домах на улице Ротмистрова не вышло. Придется верить на слово. В ответ на жалобы жильцов мы приехали в другой жилой район Минска - Веснянку. Улица Тимирязева. Рядом с домом проходят сразу две оживленные магистрали - автомобильная и железнодорожная. Тихо здесь не бывает почти никогда.

Хозяйка одной из квартир попросила ее не снимать, но рассказала: поначалу всей семьей просыпались часто, но теперь привыкли. Закрывать окна не хочется. В уютной детской комнате наш специалист по замеру шума раскладывает оборудование. Объясняет: для объективности замерять шум надо и на улице, и в помещении.

Согласно нормам санпина Минздрава Беларуси, уровень непостоянного шума регистрируют по среднему и максимальному значению - то есть самому громкому шумовому скачку. Так, днем в жилых районах на улице допустимо среднее значение шумового загрязнения 55 децибел, максимальное - 70. Ночью тише - 45 и 60 соответственно. В квартире параметры должны быть, разумеется, ниже. 40 и 55 децибел днем. С 11 вечера до 7 утра - 30, 45 децибелл. Превышение хотя бы одного из значений считается нарушением.

Итак, для чистоты эксперимента замеряем уровень постоянного шума от дороги. Минутка тишины, и… получаем средний эквивалентный шум уровнем в 50 децибел и максимальный 52.

Итого превышение по одному параметру на 10 децибел. И это мы еще нашего главного гостя не дождались. Кстати, вот и он. Цистерны. Громче только старт ракеты на крыше. Замеряем…

64 и максимум 67. Превышение средних значений от автодороги на 14 децибел. А ведь это детская. Делайте выводы. Теперь перемещаемся на улицу. Самым громким источником шума здесь ожидаемо станет поезд. Молодечненское направление оживленное. Ждать долго не приходится.

Знакомая в ночи любому "прекрасная песнь" электрички тянет на 62 децибела при максимуме в 67. Выше средней нормы на 7 децибел, максимальное значение не превышено. Еще терпимо, но ночью будет громче. Кстати, "Штадлер", проходивший следом, приятно удивил - превышения нет. Но это касается только электроверсии, дизель все же громковат. Итак, вывод. Минск проблемы всех мегаполисов - шумового загрязнения - не избежал. Хроническая бессоница, стресс, как следствие заболевания сосудов и сердца - неполный список его последствий. Жители Веснянки первые под ударом.

Шумоизолирующие стены и экраны, о которых упоминалось ранее - действительно выход. Они отражают до 24 децибел шума. Дерево, пластик, стекло - типы, форма таких барьеров и материалы для них разные в зависимости от нужных свойств. Объединяет их все одно: они дорогие. По этой причине распространенные в мировых мегаполисах, у нас шумозащитные заграждения встречаются пока нечасто.