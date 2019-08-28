Жители столичного дома по улице Буденного жалуются на работу строителей

Когда капитальный ремонт проведен, а результат оставляет желать лучшего

Жители столичного дома по улице Буденного вот уже который месяц жалуются на работу строителей. Подвалы затапливает, мусор возле подъезда, ямы во дворе. Не раз обращались и к местным властям, но отклика так и не получили. Мол, проблему можно решить и самостоятельно на субботнике. В споре между владельцами квартир и коммунальными службами разбиралась Юлия Хмель.



От некачественной работы страдают и местные предприниматели



Правда, в ответ строители лишь пожимают плечами. Капитально ремонтировать почти 65-летний дом по столичной улице Буденного начали еще в декабре. Жители не скрывали первоначальной радости и готовы были терпеть временные неудобства. Вот только конечный результат пока оставляет желать лучшего.



От некачественной работы страдают и местные предприниматели. По словам Сергея Семенюка - хозяина парикмахерской на цокольном этаже - канализационные трубы рабочие заменили, а про их гидроизоляцию забыли. И недостатки всплывают с проливными дождями.

По графику капитальный ремонт должны были завершить в конце мая

В этот период работы и прекратились. Вот только ожидаемого лоска жители так и не увидели.А вот подтверждения слов жильцов буквально на каждом шагу. Если со двора еще можно войти в дом (здесь сквозной проход), то выйти через другую дверь на улицу Буденного уже проблематично. Причина - строительный мусор, который лежит не в специальном контейнере, а валяется под ногами. По словам жильцов, с этим вопросом они уже обращались в эпидемиологическую службу. И все же пока проще пройти не стало. Хотя есть еще один вариант - все убрать самим. И освободить проход.

Вместо дворового субботника жильцы дома начали стучаться в двери местной администрации и писать письма в ЖЭС.

На капитальное обновление дома из госбюджета выделили более 400 тысяч рублей. При этом после такого обновления, утверждают жильцы, им пришлось уже за свои деньги делать ремонт в собственных санузлах. По словам коммунальщиков, это обычная практика, ведь чтобы заменить стояк, необходимо разобрать стену в ванной или туалете.

Cпор с жильцами обещаютразрешитьв ближайшее время

Продление сроков капремонта в ЖКХ объясняют тем, что систему отопления зимой нельзя было менять, поэтому сам ремонт автоматически продлили до июля. Август - на устранение недостатков.